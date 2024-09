O novo titular, delegado Milton Siqueira, é conhecido por sua atuação no município de São Pedro da Aldeia. Um dos destaques de sua carreira foi o caso que levou à prisão de integrantes da quadrilha de Glaidson Acácio dos Santos, o "Faraó dos Bitcoins". - Divulgação

Publicado 12/09/2024 05:27

Araruama - Nesta terça-feira (10), a 118ª Delegacia de Polícia de Araruama passou por uma mudança de titularidade. À frente da delegacia desde outubro de 2023, o delegado Rodrigo Bichara foi transferido para a 50ª DP, em Itaguaí. Em seu lugar, assume o delegado Milton Siqueira.



Bichara foi responsável pela resolução de casos importantes no município, dentre eles, o encontro da menina Pérola Vitória, de 2 anos de idade, que ficou desaparecida durante três dias. Também foi durante a atuação do delegado Rodrigo Bichara que ocorreu a prisão do jogador de futebol condenado a 14 anos de prisão pelo abuso sexual da neta, no distrito de São Vicente.



O novo titular, delegado Milton Siqueira, é conhecido por sua atuação no município de São Pedro da Aldeia. Um dos destaques de sua carreira foi a atuação no caso que levou à prisão de integrantes da quadrilha de Glaidson Acácio dos Santos, o “Faraó dos Bitcoins”. Siqueira tinha sido transferido há pouco tempo para a 119ª DP, em Rio Bonito, e retorna para a Região dos Lagos.

(Com informações de RC24H e RLP Notícias)