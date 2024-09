A candidata compõe a coligação "Você Merece Muito Mais" e tem como vice na chapa o ex-prefeito André Mônica - Divulgação

A candidata compõe a coligação "Você Merece Muito Mais" e tem como vice na chapa o ex-prefeito André MônicaDivulgação

Publicado 13/09/2024 05:04 | Atualizado 13/09/2024 05:11

Araruama - Maria da Penha Bernardes é a candidata do PL na disputa pela prefeitura de Araruama. Nascida no município e criada no distrito de São Vicente de Paula, é casada, mãe e servidora pública efetiva.

Pós-graduada em Gestão Educacional e especialista em Educação Especial, atuou como professora durante 10 anos. Em sua trajetória política, possui três mandatos consecutivos como vereadora e uma passagem pela presidência da Câmara Municipal, entre 2019 e 2020.

A candidata compõe a coligação “Você Merece Muito Mais”, integrada pelos partidos PP, PL, Mobiliza, União Brasil, PSD, Avante e Solidariedade, e tem como vice na chapa o ex-prefeito André Mônica.

Confira a entrevista exclusiva concedida pela candidata ao jornal O DIA.

O DIA - A candidata possui uma trajetória política extensa no município, que inclui três mandatos consecutivos como vereadora e uma passagem como presidente da Câmara Municipal. O que a motivou a buscar a transição de seu cargo no legislativo pela posição de chefe do executivo araruamense?

Penha Bernardes: "Durante os meus mandatos sempre busquei lutar pelos interesses da população, muitas vezes não sendo ouvida na Câmara. Mas, mesmo assim elaborei muitos projetos que a beneficiaram. E desde o meu primeiro ano de mandato, vi o quanto o povo de Araruama sofria com o descaso da gestão e principalmente com a falta de interesse em transformar verdadeiramente a história da nossa cidade e vida das pessoas. Por esses motivos e principalmente a pedido da própria população, querendo mudança e não suportando mais os 16 anos dessa família no poder, somente enriquecendo e não se importando com o nosso povo, aceitei esse novo desafio na minha carreira”.

Professora e servidora pública há 21 anos, a senhora entende as necessidades da classe. Quais são as propostas do seu plano de governo para os servidores do município, na área da educação e nos demais setores?

"A valorização e o incentivo ao servidor público será uma marca registrada do nosso governo. Não há dúvidas de que, com a valorização do servidor municipal, toda a máquina administrativa funcionará melhor, eu sei disso justamente por também ser uma servidora pública e saber o quanto nossos profissionais hoje merecem valorização em todos os setores. Portanto, não só para a área da educação, mas em todas as demais áreas, algumas das nossas propostas são a revisão do estatuto dos servidores públicos do Munícipio de Araruama; a recomposição da remuneração do servidor, que se encontra defasada desde 2006, um novo plano de cargos, carreiras e remuneração (nPCCR), o redimensionamento da força de trabalho, entre outros projetos que já estão disponíveis em nosso Plano de Governo, como o Vale Alimentação e o Vale Transporte para todos os servidores municipais”.

A saúde pública é uma das áreas que mais impactam na vida da população, sendo o principal foco de diversas administrações. Se eleita, o que a candidata pretende fazer para que o município continue avançando nesse setor e que melhorias gostaria de implementar?

"Discordo das palavras 'continue avançando'. Pelo contrário, um dos maiores problemas que a população enfrenta hoje em Araruama é a falta de serviços públicos na área da saúde. Serviços básicos, simples, e que não são disponibilizados à população. Nós não temos o nosso Hospital Municipal, todo o atendimento de Araruama hoje se concentra em uma UPA que não suporta as demandas da cidade. Além de a população precisar dormir em uma fila às 14h de um domingo para tentar uma marcação médica às 7h de segunda-feira no PAM. Temos muitos prédios bonitos, de paredes bem pintadas, que infelizmente não funcionam e não atendem o nosso povo. Mas o meu compromisso é mudar esse cenário. É trazer o nosso Hospital Municipal de volta para o nosso povo e totalmente equipado, com maternidade, leitos de UTI, cirurgias eletivas, serviços de hemodiálise e diversos outros serviços que atendam de fato a população. Além de um Pronto Atendimento de Urgência e Emergência 24h para nossas crianças, um verdadeiro Hospital em São Vicente que atenda 24h por dia os adultos e as crianças. Não tenho dúvidas de que a área mais carente hoje da nossa cidade é a saúde e somente com comprometimento e planejamento, vamos poder oferecer para a população um serviço de qualidade e finalmente poder trazer dignidade ao cidadão araruamense. Não posso permitir que, diariamente, 200 araruamenses, em média, procurem atendimento nas unidades de saúde de Saquarema. São moradores araruamenses que deveriam ser atendidos em nossas estruturas de saúde, e não em outras cidades”.

Enquanto professora, acompanhou de perto o funcionamento da educação municipal. Que políticas públicas a população pode esperar nessa área, caso seja eleita? Que projetos a senhora pretende desenvolver para fomentar a cultura?

"Assim como na saúde, a educação de Araruama possui diversas falhas. Temos muitas obras com fachadas bonitas, mas que não refletem a qualidade do ensino. E isso pode ser provado a partir dos dados do IDEB e do Índice Nacional de Alfabetização, que mostram o desempenho ruim da cidade nas avaliações do Governo Federal. Temos como propostas, por exemplo, implantação de ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL, oferecendo aos alunos reforço escolar e alimentar, educação extracurricular e atividades culturais e esportivas, respeitando as diversidades regionais. Também iremos ampliar a formação dos alunos da rede municipal de ensino, através de cursos extracurriculares em artes cênicas, introdução musical, dança, artes marciais, culinária, turismo urbano e cultural e demais cursos que tragam crescimento educacional, formando cidadãos mais capacitados e integrados à sociedade. Na educação infantil, teremos a criação do PROGRAMA CRECHE CORUJINHA, que vai atender crianças em período noturno, para facilitar a vida dos pais que precisam trabalhar à noite. Já no ensino superior, teremos o projeto universitário, que irá fornecer bolsas de estudo 100% gratuitas para os moradores que desejam ingressar em faculdades e universidades, nos mais diversos cursos. Por fim, não podemos esquecer da valorização dos nossos profissionais da educação. Meu compromisso é promover a Formação continuada, qualificação e atualização dos profissionais técnicos, gestores e de educação com curso superior, através de cursos de pós-graduação. Vamos criar um NOVO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO (PCCR) dos profissionais da Educação do município, promovendo sua real valorização e reconhecimento. A área cultural e os profissionais da nossa cidade também não possuem nenhum tipo de valorização atualmente. Por isso, nosso objetivo é recriar a secretaria municipal de Cultura, com capacidade financeira, de forma a fomentar a cultura em todas as suas vertentes: artes cênicas, música, dança, circo, artesanato, artes visuais e audiovisual, cultura afro, cultura popular, cultura urbana, literatura, etc. Também vamos criar a Lei Municipal de Incentivo à Cultura através de Parceria Público-Privada (PPP), baseada nos impostos ISS e/ou ISSQN, em percentuais que serão legalmente determinados. Vamos gerenciar com transparência as verbas advindas das Leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc destinadas à Cultura. Além disso iremos criar o Calendário Cultural da cidade, de forma anual, com a realização de Festival de Teatro (amador e profissional), Festival da Canção, Feiras Literárias, Feiras de Artesanatos, entre outras”.

O município vem se destacando em geração de empregos. No seu plano de governo, o que pretende fazer pelo desenvolvimento econômico do município e para criar mais oportunidades de emprego para os munícipes?

"Não há destaque na geração de empregos em Araruama, pelo contrário, hoje muitas pessoas e principalmente os nossos jovens, não possuem oportunidades, tendo que migrar para outros municípios em busca de trabalho. Isso porque não há incentivos para a geração de empregos em Araruama. Temos um condomínio industrial totalmente abandonado, tomado pelo mato. Um local que poderia ser um grande ambiente de geração de emprego e renda, mas que foi simplesmente descartado pela atual gestão. O meu compromisso é trazer um Polo Empresarial para o Distrito de São Vicente, que vai além de um Polo Industrial. Será um grande centro de concentração de grandes empresas, indústrias, comércios e serviços. Isso porque sabemos do incrível potencial de São Vicente para ser o local ideal de geração de emprego e renda para toda a população de Araruama. Também iremos reabrir a nossa Escola Politécnica, que foi fechada pelo atual governo. A reabertura da escola terá como foco a qualificação de jovens e adultos para as novas carreiras do mercado”.

Um dos grandes desafios de uma gestão é a segurança pública. Que propostas a população pode esperar para garantir mais segurança aos moradores? Que políticas públicas pretende implementar para atender a população em situação de rua?

"Nosso compromisso é buscar junto ao Governo do Estado do Rio de Janeiro a efetiva implantação de um Batalhão da Polícia Militar em nossa cidade, com o objetivo garantir maior efetividade nos atendimentos à população, buscando conter o avanço da criminalidade e a diminuição da violência. Vamos criar um sistema de monitoramento por câmeras de toda a cidade, tornando um espaço de integração entre a Guarda Civil Municipal (GCM), Polícia Militar e Polícia Civil, na contenção da criminalidade, tornando o atendimento à população mais eficaz e a cidade mais segura. Também vamos promover o aumento do efetivo da Guarda Civil Municipal (GCM), para o máximo de vagas permitido pela legislação municipal, assim como sua reciclagem e treinamento, para aprimorar sua capacitação, com melhoria de equipamentos e uniformização”.

Por fim, que outro recado a senhora gostaria de deixar para a população araruamense?

"O recado que deixo para a população de Araruama é que nossa cidade precisa avançar e precisa de mudança. Chega de humilhação, de descaso e de não ter seus direitos ouvidos e reivindicados. Precisamos de renovação, porque Araruama e o nosso povo merecem muito mais. Por isso, eu peço que escolham com sabedoria o que vocês querem para o futuro não só de vocês, mas também o de seus filhos. Um governo de continuação, que não cuidou da população durante todos esses anos ou um governo que vai se preocupar realmente com a dignidade e o bem estar de todos”.