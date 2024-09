Segundo o depoimento da vítima, o agressor teria a agredido com dois tapas no rosto e um chute. Após a violência, ela resolveu procurar as autoridades para registrar o crime - Divulgação

Publicado 16/09/2024 04:58

Araruama - Na noite deste sábado (14), um homem foi preso após agredir a esposa na residência do casal, na Estrada de Praia Seca, em Ponta do Capim. A vítima, de 34 anos, acionou a polícia após ter sofrido a violência doméstica praticada pelo marido, de 35 anos de idade.

Segundo o depoimento, o agressor teria a agredido com dois tapas no rosto e um chute. Após a violência, a vítima resolveu procurar as autoridades para registrar o crime.

Os agentes conduziram à vítima à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Araruama, onde ela recebeu atendimento médico. Após ser liberada, a mulher foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização do exame de corpo de delito.

O agressor foi detido pela polícia e conduzido para a 118ª DP (Araruama), onde permaneceu preso. A vítima também foi acompanhada até a delegacia para formalizar a denúncia e efetuar o registro de ocorrência.

(Com informações de RC24H)