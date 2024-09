A nova creche possui 6 salas, 3 fraldários, lactário, salas de banho, sala de multimídia e refeitório. Todas as dependências contam com acessibilidade e climatização, além de possuir câmeras de monitoramento, visando a segurança dos alunos - Divulgação

Publicado 16/09/2024 05:05

Araruama - Foi inaugurada, nesta sexta-feira (13), a Creche Municipal Alexandre Martins, no bairro Areal. Implementada pela Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria Municipal de Educação, a nova unidade funcionará em tempo integral e vai atender aos alunos de 6 meses a 1 ano e 11 meses.



A nova creche possui 6 salas, 3 fraldários, lactário, salas de banho, sala de multimídia e refeitório. Todas as dependências contam com acessibilidade e climatização, além de possuir câmeras de monitoramento, visando a segurança dos alunos.



A unidade é a décima quinta creche municipal inaugurada durante a atual gestão.



“Com certeza essa obra vai trazer o desenvolvimento do bairro e dar oportunidade para que os pais possam ir para o mercado de trabalho com tranquilidade, sabendo que vão ter onde deixar seus filhos, cuidados com todo o carinho e amor”, destacou a prefeita Lívia de Chiquinho.

A cerimônia de inauguração contou com a presença da prefeita Lívia de Chiquinho; do ex-prefeito Chiquinho da Educação; da secretária de Educação, Luiza Cristina Vianna (Professora Tico); da diretora da nova creche, Michele Ramos Bragança Siqueira; além de familiares do homenageado.