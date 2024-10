O policial, de 49 anos, estava de folga e tomava café da manhã no estabelecimento quando o suspeito entrou no local com a intenção de praticar o crime - Reprodução/Redes sociais

Publicado 01/10/2024 09:26

Araruama - Na manhã deste domingo (29), uma tentativa de assalto em uma padaria no bairro Bananeiras acabou em troca de tiros entre um policial civil e um assaltante. O policial, de 49 anos, estava de folga e tomava café da manhã no estabelecimento quando o suspeito entrou no local com a intenção de praticar o crime.



Por volta das 10h44, o indivíduo armado adentrou a padaria e anunciou o assalto. O policial civil, que observava a cena, se levantou da mesa e disparou contra o assaltante, que reagiu, iniciando a troca de tiros.

O elemento de 25 anos de idade, que já possuía anotações criminais por tráfico de drogas, acabou ferido e jogou a arma no chão do estabelecimento, mas conseguiu fugir em seguida e segue foragido.



Segundo informações da PM, uma equipe do 25º BPM foi acionada para atender a ocorrência. Foi realizada perícia no local e a arma do suspeito, além de 12 munições, foram apreendidas. O caso segue sendo investigado.



O policial civil não teve ferimentos e a ocorrência foi registrada na 118ª DP (Araruama).