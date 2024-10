No total, foram apreendas 1280 pedras de crack, 1679 pinos de cocaína, 600 buchas de skunk, 41 buchas de maconha, um rádio transmissor e uma base de rádio, duas balanças de precisão, 30 munições de calibre ponto 30, além de 1000 materiais para endolação - Divulgação

No total, foram apreendas 1280 pedras de crack, 1679 pinos de cocaína, 600 buchas de skunk, 41 buchas de maconha, um rádio transmissor e uma base de rádio, duas balanças de precisão, 30 munições de calibre ponto 30, além de 1000 materiais para endolaçãoDivulgação

Publicado 01/10/2024 09:28 | Atualizado 01/10/2024 09:30

Araruama - Na tarde deste domingo (29), uma operação da Polícia Militar resultou na apreensão de uma carga de drogas estimada em R$ 100 mil, no bairro Novo Horizonte. A ação foi deflagrada na Rua do Contorno, após uma tentativa de homicídio contra um policial civil. A operação desarticulou parte do tráfico local e representou uma conquista significativa no combate ao crime no município.

Os agentes perceberam dois elementos deixando uma área de mata e subindo em uma motocicleta, durante ação de patrulhamento pela região. Os indivíduos, ao notarem a presença da polícia, empreenderam fuga.

Os militares retornaram ao local de onde os suspeitos haviam saído e localizaram um tonel e uma mochila contendo um arsenal de drogas. No total, foram apreendas 1280 pedras de crack, 1679 pinos de cocaína, 600 buchas de skunk, 41 buchas de maconha, um rádio transmissor e uma base de rádio, duas balanças de precisão, 30 munições de calibre ponto 30, além de 1000 materiais para endolação.

Todo o material apreendido representa um prejuízo estimado no valor de R$ 100 mil para o tráfico de drogas da região. A carga foi encaminhada à 118ª DP (Araruama), onde o caso foi registrado.