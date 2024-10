O agressor já possuía passagem por lesão corporal contra mulher, ameaça, violência doméstica contra mulher, vias de fato, violação de domicílio, desacato e resistência - Divulgação

O agressor já possuía passagem por lesão corporal contra mulher, ameaça, violência doméstica contra mulher, vias de fato, violação de domicílio, desacato e resistênciaDivulgação

Publicado 15/10/2024 06:24

Araruama - Na noite deste domingo (13), um homem de 32 anos foi preso em flagrante após agredir fisicamente a ex-companheira, na residência da vítima, no bairro Areal. O caso foi registrado na Rua Dona Julinha.

Segundo a ocorrência policial, a vítima relatou que o ex-companheiro teria arrombado o portão da casa e invadido o imóvel. Na sequência, o agressor quebrou seu telefone e desferiu um tapa em seu rosto. O criminoso teria enforcado a vítima que, ao se defender, caiu com ele no chão e feriu o braço. Por fim, o homem pegou uma faca e a mulher deixou a casa correndo, acompanhada do neto.

Os policiais chegaram ao local e encontraram a residência com a porta aberta, mas ninguém atendeu. Ao mesmo tempo, outra ocorrência foi gerada com as mesmas características e, durante a ligação, a vítima se propôs a retornar ao endereço.

Com a autorização da mulher, os agentes entraram na casa e encontraram o agressor em um quarto. O homem foi questionado sobre a faca utilizada nas ameaças e informou a arma estava escondida embaixo da pia do banheiro.

A vítima foi encaminhada para o Instituto Médico Legal (IML) para realização de exame de corpo de delito, que confirmou as agressões.

O agressor foi conduzido para a 118ª DP (Araruama), onde foi autuado e permaneceu preso. O criminoso já possuía passagem por lesão corporal contra mulher, ameaça, violência doméstica contra mulher, vias de fato, violação de domicílio, desacato e resistência.

(Com informações de RC24H)