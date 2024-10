Durante a ação, uma mochila foi apreendida contendo 42 tiras de maconha, 11 cápsulas de cocaína, 12 frascos de inalantes e outros materiais relacionados ao tráfico - Divulgação

Publicado 15/10/2024 06:27

Araruama - Na noite deste domingo (13), duas adolescentes foram apreendidas com drogas pela Polícia Militar, no bairro Fazendinha. A ocorrência teve início após uma denúncia anônima informando sobre a venda de drogas na Travessa Nanuque.

Segundo informações da PM, a denúncia apontava que as adolescentes, de 16 e 17 anos de idade, estariam traficando no local. Durante a abordagem, uma das jovens foi flagrada com uma cápsula de cocaína na boca e R$ 110 em espécie. Também foram encontradas cinco pedras de crack, que ela havia jogado no chão. Com a outra menor, nada de ilícito foi encontrado.

Ao ser questionada, a que estava com drogas afirmou fazer parte do tráfico da localidade na condição de vapor. Ela levou os policiais até uma lixeira próxima, onde foi localizada uma mochila contendo 42 tiras de maconha, 11 cápsulas de cocaína, 12 frascos de inalantes e outros materiais relacionados ao tráfico.

As duas adolescentes foram apreendidas e encaminhadas para a 118ª DP (Araruama), onde a adolescente de 16 anos foi autuada por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. A outra menor, por não ter sido encontrada com nenhum entorpecente em mãos, foi liberada.

(Com informações de RC24H)