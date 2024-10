O crime ocorreu em 2010, no município de Hortolândia, no interior de São Paulo - Divulgação

O crime ocorreu em 2010, no município de Hortolândia, no interior de São PauloDivulgação

Publicado 16/10/2024 08:46

Araruama - Na manhã desta terça-feira (15), uma mulher foi presa acusada de tentativa de homicídio contra a própria irmã. A ocorrência foi registrada no bairro Areal, por volta das 6h. O crime ocorreu em 2010, no município de Hortolândia, no interior de São Paulo.



Policiais civis cumpriram o mandado de prisão preventiva contra a acusada, expedido pelo Juízo Criminal de Hortolândia após a investigação do caso, que envolveu uma agressão grave por parte da suspeita. Durante as diligências, as autoridades confirmaram que a mulher, natural de Campinas, estava vivendo em Araruama.

De acordo com informações da polícia, a acusada não ofereceu resistência no momento da prisão. Ela foi conduzida à 118ª DP (Araruama) e, posteriormente, será encaminhada ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça para responder pelas acusações de tentativa de homicídio.



(Com informações de RC24H)