Publicado 20/10/2024 22:51

Araruama - Nesta sexta-feira (18), a Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria de Educação, inaugurou dois novos ginásios poliesportivas em escolas no distrito de São Vicente. As unidades de ensino contempladas foram a Escola Municipal Vereador Edemundo Pereira de Sá, no bairro Santana, e a Escola Municipal José Correa da Fonseca, em Monteiro.

Os ginásios são amplos, possuem cobertura, arquibancada e demarcações para a prática de várias modalidades esportivas, como futebol, handebol e vôlei. Ao todo, os novos espaços vão atender mais de 700 estudantes.

Logo após a cerimônia de entrega, realizada na Escola Municipal José Correa da Fonseca, alunos do projeto Milésimo Gol Rei Pelé disputaram uma partida de futsal, inaugurando a nova quadra.

A iniciativa tem como foco fomentar o esporte na rede pública municipal de ensino, com o objetivo de contribuir com o trabalho socioeducativo já realizado nas escolas, ajudando a fortalecer valores como a disciplina, respeito ao próximo, trabalho em equipe e socialização.