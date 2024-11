Dentre os principais tópicos a serem discutidos, destacam-se: a conscientização da população sobre a importância da separação do lixo, educação ambiental nas escolas e o cronograma com o trajeto e locais de recolhimento - Divulgação

Dentre os principais tópicos a serem discutidos, destacam-se: a conscientização da população sobre a importância da separação do lixo, educação ambiental nas escolas e o cronograma com o trajeto e locais de recolhimentoDivulgação

Publicado 12/11/2024 05:24

Araruama - Na próxima segunda-feira (18), a Prefeitura de Araruama vai promover a II Audiência Pública para discutir o programa “Coleta Seletiva de Araruama”. O encontro será na Escola Municipal André Gomes, em Bananeiras, às 18h, e é aberto a toda a comunidade local.



A audiência irá discutir os critérios para implementação do programa, com a presença de representantes das Secretarias Municipais de Meio Ambiente, Obras, da empresa responsável pela coleta seletiva e dos moradores do bairro.



Dentre os principais tópicos a serem discutidos, destacam-se: a conscientização da população sobre a importância da separação do lixo, educação ambiental nas escolas e o cronograma com o trajeto e locais de recolhimento.



No total, a Prefeitura irá realizar quatro audiências públicas para discutir o tema e promover conscientização sobre a importância da sustentabilidade ambiental.

A E. M. André Gomes fica localizada na Rua Novo Horizonte, s/n, Bananeiras.