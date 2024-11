O município conta com uma das melhores raias para a prática de esportes náuticos, em decorrência da força dos ventos e da grande extensão da Laguna de Araruama, a maior laguna de água salgada do mundo - Divulgação

O município conta com uma das melhores raias para a prática de esportes náuticos, em decorrência da força dos ventos e da grande extensão da Laguna de Araruama, a maior laguna de água salgada do mundoDivulgação

Publicado 08/11/2024 16:46 | Atualizado 08/11/2024 16:48

Araruama - Nesta quinta-feira (7), foi sancionada pelo governador Cláudio Castro a lei 10.567, que declara o município de Araruama como a “Capital do Kitesurf” no âmbito do estado do Rio de Janeiro. A conquista, que teve como base o projeto de lei nº 1.801/2023, de autoria do deputado estadual Rodrigo Amorim, reflete o potencial da cidade no cenário esportivo e turístico.

Araruama conta com uma das melhores raias para a prática de esportes náuticos, em decorrência da força dos ventos e da grande extensão da Laguna de Araruama, a maior laguna de água salgada do mundo. O município sedia uma série de eventos todo ano, com destaque para o Campeonato Nacional de Kitesurf e o Campeonato Internacional de Kitesurf, que contou com a participação de várias estrelas do esporte, dentre elas, o atleta Bruno Lobo.

O título oficial de “Capital do Kitesurf” promete consolidar o protagonismo de Araruama no cenário, impulsionando ainda mais investimentos e eventos náuticos no município e contribuindo para o desenvolvimento turístico e econômico local.