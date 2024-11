Ao todo, as peças selecionadas para o festival se dividem em cinco categorias: adulto, alternativo, infantil, monólogo e teatro de rua. O evento inclui espetáculos de artistas locais e de outros estados do país - Divulgação

Araruama - Entre os dias 13 e 17 de novembro, vai acontecer o V FESTAR - Festival de Teatro de Araruama. A programação é gratuita e será realizada em três espaços da cidade: na Praça Menino João Hélio, no Teatro Municipal e no Espaço Multicultural Gene Insanno.

Ao todo, as peças selecionadas para o festival se dividem em cinco categorias: adulto, alternativo, infantil, monólogo e teatro de rua. O evento inclui espetáculos de artistas locais e de outros estados do país — como Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo — e a premiação acontece no dia 17 de novembro, às 18h.

Confira a programação completa:

13 DE NOVEMBRO | QUARTA-FEIRA

- “A roupa nova do imperador” | Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira | Guaçuí/ES

14h30 | Praça Menino João Hélio | Classificação: Livre

- “Tudo Pra Amar Você” | Araruama/RJ

17h | Espaço Multicultural Gene Insanno (eMGI) | Classificação: 12 anos

- “Lilith Terra: a saga das três irmãs primevas” | Trupe Isanna | Araruama/RJ

19h | Teatro Municipal | Classificação: 16 anos

- “O peso de deixar de ser ou o que fica no vão que se abre” | Cia Arkano Maior | Nova Iguaçu/RJ

21h30 | eMGI | Classificação: 14 anos

14 DE NOVEMBRO | QUINTA-FEIRA

- “Dundun” | Cia Pais e Filhos | São João Nepomunceno/MG

14h30 | Teatro Municipal | Classificação: Livre

- “As 28 mortes de Jack” | Jack Berraquero | Rio de Janeiro/RJ

17h | eMGI | Classificação: 12 anos

- “Crisálida de Ar” | Criativa DUO | Teresina/PI

19h | Teatro Municipal | Classificação: 14 anos

- “Manual de Sobrevivência da Mulher do Século XXI” | Coletivo Vênus | Nova Iguaçu/RJ

21h30 | eMGI | Classificação: 14 anos

15 DE NOVEMBRO | SEXTA-FEIRA

- “Os Saltimbancos” | Cia Quatro Cinco | Araruama/RJ

14h30 | Teatro Municipal | Classificação: Livre

- “Uma” | EPA | Rio de Janeiro/RJ

16h | eMGI | Classificação: 12 anos

- “O mundo silencioso de Daniela” | Teatrama | Araruama/RJ

18h | Praça Menino João Hélio | Classificação: Livre

- “Clichê ou Maria, João, mas tinha o Pedro Também” | Cia Teatro Móvel | Niterói/RJ

19h | Teatro Municipal | Classificação: 10 anos

- “Mulher Bomba” | Teatro das Rosas | Rio de Janeiro/RJ

21h30 | eMGI | Classificação: 14 anos

16 DE NOVEMBRO | SÁBADO

- “Os adultos estão na sala” | Projeto In.Cômodos | Campinas/SP

14h | eMGI | Classificação: Livre

- “Raios de sol” | OBA | Rio de Janeiro/RJ

16h | Teatro Municipal | Classificação: Livre

- “Perico em alto mar, nem tão mar assim” | Cia Perico | Presidente Prudente/SP

18h | Praça Menino João Hélio | Classificação: Livre

- “Maria no fio da navalha” | Cia Nós Que Tá | Rio de Janeiro/RJ

19h30 | Teatro Municipal | Classificação: 16 anos

- “Improvisa comigo esta noite” | Cia Teatro do Nada | Rio de Janeiro/RJ

21h30 | eMGI | Classificação: Livre