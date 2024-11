Os agentes apreenderam uma sacola contendo três pinos de cocaína, duas munições intactas e R$ 19 em espécie. No interior do automóvel, foram localizadas mais seis munições e um revólver calibre 38 com cinco munições intactas - Divulgação

Os agentes apreenderam uma sacola contendo três pinos de cocaína, duas munições intactas e R$ 19 em espécie. No interior do automóvel, foram localizadas mais seis munições e um revólver calibre 38 com cinco munições intactasDivulgação

Publicado 19/11/2024 05:17 | Atualizado 19/11/2024 06:11

Araruama - Na madrugada desta segunda-feira (18), quatro pessoas foram detidas com drogas, munições e uma arma de fogo durante ação de patrulhamento da Polícia Militar, no Centro. O caso ocorreu por volta das 3h35, quando os agentes abordaram um veículo Prisma de cor branca em atitude suspeita.

Os militares estavam atentos à possibilidade de crimes contra estabelecimentos comerciais e deram ordem de parada. Cinco pessoas estavam dentro do veículo, sendo um adolescente e quatro adultos, incluindo um motorista de aplicativo que relatou ter chamado a atenção da polícia por desconfiar da atitude dos passageiros.

Foi realizada uma busca minuciosa que resultou na apreensão de uma sacola contendo três pinos de cocaína, duas munições intactas e R$ 19 em espécie. No interior do automóvel, foram localizadas mais seis munições e um revólver calibre 38 com cinco munições intactas, escondido no assoalho do banco do carona.

Os cinco ocupantes do veículo foram conduzidos à 118ª DP (Araruama). Três deles foram presos em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e posse de drogas e o adolescente foi apreendido.

O automóvel e todo o material localizado foram apreendidos. Um dos presos já possuía antecedentes criminais por crimes como roubo, lesão corporal, injúria, ameaça e posse de drogas.