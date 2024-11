O evento é organizado pela ONG Aldeia Diversidade, com o apoio da Prefeitura de Araruama e do Programa Rio sem LGBTQIfobia, através do Centro de Cidadania LGBT da Baixada Litorânea - Divulgação

Publicado 19/11/2024 05:23

Araruama - Araruama vai promover a 12ª edição da Parada do Orgulho LGBTQIA+, um evento que celebra e reforça a importância do respeito à diversidade. A parada vai acontecer no dia 1 de dezembro, a partir das 13h, com concentração na Pontinha.

Com o tema, “O Brasil de todas as cores”, o evento é organizado pela ONG Aldeia Diversidade, com o apoio da Prefeitura de Araruama e do Programa Rio sem LGBTQIfobia, através do Centro de Cidadania LGBT da Baixada Litorânea.

De acordo com os organizadores, a escolha do tema busca reforçar a ideia de um país onde todas as cores — representando a pluralidade de pessoas e histórias — são valorizadas e respeitadas. O município de Araruama é conhecido por realizar uma das maiores paradas da Região dos Lagos.