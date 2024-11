A presidente reeleita é a primeira mulher a assumir a cadeira na instituição araruamense - Divulgação

A presidente reeleita é a primeira mulher a assumir a cadeira na instituição araruamenseDivulgação

Publicado 25/11/2024 20:17

Araruama - As eleições para definir a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RJ) - Subseção Araruama foram realizadas nesta segunda-feira (25), na sede da OAB Araruama. Com 276 votos, a atual presidente da 28ª subseção, Rosâna Jardim, foi reeleita para o quinto mandato, concorrendo pela Chapa 11 “Ordem Avançando Sempre”.

A candidata da oposição, Eluar Sebould, que concorreu pela Chapa 10 “Renovação Democrática”, obteve 100 votos. Também integrava a chapa, como candidato a vice, o advogado Pedro Canellas.

O ex-prefeito Chiquinho da Educação comemorou o resultado das eleições, tendo apoiado, juntamente ao seu grupo político, a Dra. Rosâna Jardim ao longo de toda a trajetória na OAB Araruama. A presidente eleita é a primeira mulher a assumir a cadeira na instituição araruamense.

“Muito feliz em ser reconduzida ao cargo, com 12 anos de relevantes serviços prestados, e agora para o quinto mandato vamos intensificar ainda mais o trabalho e implementar novas propostas. Só tenho a agradecer a todos que apoiaram direta e indiretamente”, declarou Rosâna Jardim.

O novo conselho, eleito para o triênio 2025-2027, será composto por:

Presidente - Rosâna Jardim

Vice-presidente - Érica Estrela

Secretário-geral - Gecé Silvério

Secretário-adjunto - Gabriel Gouvêa

Tesoureiro - Ebert Dezerto