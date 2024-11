Araruama foi representada pelo restaurante Arbô, que ofereceu um cardápio especial no festival: croqueta de bobó de camarão, brusqueta de carne crua e o inusitado sanduíche de panceta e tamarindo, que foi um dos grandes destaques entre os visitantes - Divulgação

Publicado 25/11/2024 05:18

Araruama - O município de Araruama foi um dos sete escolhidos para participar do Festival Rota Rio, evento que reúne gastronomia, cultura e entretenimento. O festival ocorreu neste final de semana no Lagoon, às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro.

O evento contou com uma grande estrutura dividida em diversos estandes. Araruama foi representada pelo restaurante Arbô, que ofereceu um cardápio especial no festival: croqueta de bobó de camarão, brusqueta de carne crua e o inusitado sanduíche de panceta e tamarindo, que foi um dos grandes destaques entre os visitantes.

O público teve a oportunidade de conhecer um pouco mais do potencial turístico dos municípios participantes através da gastronomia, do artesanato e dos produtos de pequenos produtores rurais.

O Rota Rio também contou com espaço destinado às crianças e diversas atrações musicais, que animaram os visitantes durante o dia e à noite.