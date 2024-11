A ação teve início após o recebimento de denúncia anônima apontando a possível presença de veículos produto de roubo no local - Divulgação

Publicado 22/11/2024 05:42

Araruama - Na noite desta quarta-feira (20), dois jovens foram detidos durante abordagem da Polícia Militar no bairro Jardim São Paulo. A ocorrência foi registrada na Rua Domingos Moiella. A ação teve início após o recebimento de denúncia anônima apontando a possível presença de veículos produto de roubo no local.



Ao chegar ao endereço indicado, a guarnição abordou a dupla. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, após informações do segundo abordado, os policiais se dirigiram à residência dele, no município de Cabo Frio, onde foi encontrado um simulacro de pistola.



A dupla foi conduzida à 118ª DP (Araruama), diante das informações e das características físicas, que coincidiam com a descrição dos suspeitos envolvidos em roubos de veículos.



Após serem ouvidos, ambos foram liberados. O simulacro de arma foi apreendido.

(Com informações de RC24H)