O veículo havia sido roubado no dia anterior, conforme registrado no boletim de ocorrênciaDivulgação

Publicado 25/11/2024 05:15

Araruama - Na tarde desta sexta-feira (22), policiais militares localizaram uma motocicleta roubada durante ação de patrulhamento no bairro Fonte Limpa. A ocorrência foi registrada na Avenida Tabajara.

O veículo havia sido roubado no dia anterior, conforme registrado no boletim de ocorrência. A equipe policial identificou a moto parada na via e, ao realizar a abordagem, encontrou o proprietário, de 30 anos, próximo ao local.

O homem relatou que utilizou o rastreamento da motocicleta para encontrá-la e acionou a polícia, que procedeu com a recuperação e conduziu o caso à 118ª DP (Araruama) para registro e devolução do bem ao proprietário.

(Com informações de RC24H)