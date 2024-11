Com o tema "Emergência Climática: o desafio da transformação ecológica", o encontro terá como objetivo discutir propostas e estratégias para lidar com as consequências das mudanças climáticas no planeta - Divulgação

Publicado 27/11/2024 04:14

Araruama - No dia 6 de dezembro, às 8h, a Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, vai promover a I Conferência Municipal do Meio Ambiente. O evento será realizado no Teatro Municipal, na Praça Menino João Hélio, no Centro.

Com o tema “Emergência Climática: o desafio da transformação ecológica”, o encontro terá como objetivo discutir propostas e estratégias para lidar com as consequências das mudanças climáticas que o planeta tem enfrentado.

A conferência terá a presença de representantes dos poderes executivo e legislativo, do Conselho de Meio Ambiente e de palestrantes.

Ao todo, serão abordados 5 eixos temáticos:

- Mitigação: redução da emissão de gases do efeito estufa

- Adaptação e preparação para desastres: prevenção de riscos e redução de danos

- Justiça climática: superação das desigualdades

- Transformação ecológica: descarbonização da economia com maior inclusão social

- Governança e Educação Ambiental: participação e controle social.

As Conferências Municipais de Meio Ambiente acontecem em vários municípios do Rio de Janeiro e são essenciais pois compõe a Conferência Estadual do Meio Ambiente, que por sua vez, compõe a etapa estadual da 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente.

Considera-se hoje que o aquecimento global atinja 1,5º C entre 2030 e 2050. Como consequência desse aumento de temperatura estão a ocorrência cada vez mais frequente de eventos extremos e a subida do nível do mar.

Por isso, é de suma importância discutir formas de amenizar esses efeitos, que vão impactar na qualidade de vida da população, bem como na economia global.