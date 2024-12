Diversas autoridades estiveram presentes no evento. Dentre elas: a presidente nacional Renata Abreu; o vice-presidente nacional, Pastor Everaldo; o presidente estadual do partido, Filipe Pereira; e o ex-prefeito Chiquinho da Educação - Divulgação

Publicado 06/12/2024 19:17 | Atualizado 06/12/2024 19:20

Araruama - Durante encontro estadual do Podemos, ocorrido na manhã desta sexta-feira (6), a prefeita de Araruama, Lívia de Chiquinho, anunciou sua filiação ao partido. A chegada ao partido representa um importante marco na trajetória política de Lívia de Chiquinho, que pode ser o nome escolhido pelo Podemos para concorrer ao governo do estado nas eleições de 2026.

Diversas autoridades estiveram presentes no evento. Dentre elas: a presidente nacional Renata Abreu; o vice-presidente nacional, Pastor Everaldo; o presidente estadual do partido, Filipe Pereira; a deputada Franciane Motta; o ex-prefeito Chiquinho da Educação; a vice-prefeita Raiana Alcebíades, a prefeita eleita de Araruama, Daniela de Lívia (MDB); e ainda reuniu vereadores do legislativo araruamense, da capital e dos municípios vizinhos, entre outros nomes da política regional.

“Estamos dando um passo fundamental para transformar o Rio de Janeiro e Lívia é o nome que representa renovação, competência e compromisso com o povo fluminense. Ainda vou te ver governadora”, destacou a presidente do Podemos, Renata Abreu.

O presidente estadual do partido, Filipe Pereira, elogiou a atuação de Lívia de Chiquinho como prefeita do município. “Araruama é um exemplo de boa gestão e queremos levar essa experiência para todo o estado”, reforçou.

Lívia de Chiquinho agradeceu a confiança do partido e destacou que está pronta para novos desafios na política, se consolidando como uma das grandes lideranças do estado. “Estou pronta para esse novo desafio e para construir, junto ao Podemos, um Rio de Janeiro mais justo, participativo e desenvolvido”, destacou.

A comitiva do Podemos ainda conheceu os “cases” de sucesso da gestão da prefeita Livia de Chiquinho. O primeiro Hotel Escola Juvenil do Brasil, a Escola Municipal Bilíngue de Tempo Integral com Orientação em Gastronomia e Hotelaria, e o futuro Centro Municipal de Educação Infantil foram algumas das obras visitadas.

Essa articulação política foi realizada pelo ex-prefeito Chiquinho da Educação, considerado uma das maiores lideranças políticas do interior do estado do Rio de Janeiro.