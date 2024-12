O ginásio é amplo, todo coberto e conta com arquibancada e demarcações para a prática de várias modalidades esportivas, como futebol, handebol e vôlei - Divulgação

Publicado 09/12/2024 05:22

Araruama - Nesta segunda-feira (9), às 10h30, a Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria Municipal de Educação, vai inaugurar o ginásio poliesportivo da Escola Municipal Ecológica Francisco José de Marins Maestro Kiko, no bairro XV de Novembro.



A construção do ginásio tem como objetivo estimular a prática esportiva, contribuindo para o desenvolvimento integral dos estudantes, já que traz benefícios que vão além das quadras, como a disciplina, respeito, trabalho em equipe e a socialização.

A E. M. Ecológica Francisco José de Marins fica localizada na Rua Cristóvão Colombo, S/N - XV de Novembro.