O novo ginásio oferece demarcações para a prática de diversas modalidades esportivas, como futebol, handebol e vôlei. Além disso, possui cobertura e arquibancadas para acomodar o públicoDivulgação

Publicado 10/12/2024 07:59

Araruama - Na manhã desta segunda-feira (9), a Prefeitura de Araruama inaugurou o ginásio poliesportivo da Escola Municipal Ecológica Maestro Kiko, no bairro XV de Novembro. A cerimônia de inauguração contou com a presença da prefeita do município, Lívia de Chiquinho, da vice-prefeita, Raiana Alcebíades, de representantes da Secretaria de Educação e familiares do homenageado, Jorge de Souza Quintanilha. Professores, alunos da escola e moradores também participaram do evento.

O novo ginásio oferece demarcações para a prática de diversas modalidades esportivas, como futebol, handebol e vôlei. Além disso, possui cobertura e arquibancadas para acomodar o público. Ao todo, o município conta com 20 ginásios poliesportivos inaugurados durante a gestão da prefeita Lívia de Chiquinho.

Após a inauguração, dois times do projeto Milésimo Gol Rei Pelé estrearam oficialmente o novo espaço, disputando a primeira partida de futsal no ginásio recém-inaugurado.

Com a entrega do novo espaço, a Prefeitura reforça o compromisso de fomentar a prática esportiva nas unidades de ensino, contribuindo para o desenvolvimento socioeducativo dos jovens e fortalecendo valores como a disciplina e o respeito ao próximo.