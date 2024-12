A iniciativa representa um avanço significativo para a qualidade de vida no ambiente de trabalho, além de promover mais economia para os educadores da cidade - Divulgação

Publicado 10/12/2024 18:15 | Atualizado 10/12/2024 18:15

Araruama - A prefeita de Araruama, Lívia de Chiquinho, anunciou uma importante conquista para os profissionais da educação. Nesta quinta-feira (12), às 17h, será inaugurado o Hotel Municipal dos Professores, um espaço pensado para acolher gratuitamente os professores concursados do município que residem em outras cidades.

Localizado na Rua México, o hotel irá atender os profissionais da rede municipal de ensino, que poderão realizar suas atividades docentes com mais conforto e usufruir de uma estadia tranquila antes de retornarem ao seu local de residência. A iniciativa representa um avanço significativo para a qualidade de vida no ambiente de trabalho, além de promover mais economia para os educadores da cidade.

O espaço conta com quatro andares, divididos em 12 quartos cada. Cada uma das acomodações é equipada com TV, frigobar e ar-condicionado e projetado para atender com conforto até duas pessoas. Ao todo, o local conseguirá acomodar 48 profissionais da educação.

O hotel também conta com recepção, sala administrativa e área de convivência — equipada com máquina de lavar, fogão, microondas, cafeteira, ferro de passar e outros itens de uso cotidiano. Além disso, também dispõe de uma biblioteca do professor, uma área destinada a momentos de leitura e estudo.

O projeto inovador reflete o compromisso da gestão da prefeita Lívia de Chiquinho com a valorização dos profissionais da educação. Com o novo benefício, os professores terão mais conforto e poderão desempenhar suas funções com tranquilidade, tendo à disposição um espaço seguro e gratuito para o descanso.

“Essa iniciativa tem como objetivo fortalecer ainda mais o vínculo entre o município e os profissionais da educação. A valorização do professor é um dos principais compromissos do nosso governo e tenho certeza de que esse novo espaço será um divisor de águas para a educação de Araruama e poderá inspirar outras gestões da região”, destacou a prefeita Lívia de Chiquinho.