Publicado 16/12/2024 04:43

Araruama - Nesta segunda-feira (16), às 17h, a Prefeitura de Araruama vai inaugurar o Centro Municipal de Educação Infantil. Localizado no bairro Salinas Branca, o espaço vai atender a crianças de 6 meses até 6 anos de idade e promete ser um dos maiores centros de referência em educação infantil do país.

A unidade de ensino possui 2.860 m² de área construída e funcionará em regime de tempo integral, contemplando aproximadamente 500 alunos. O espaço foi desenvolvido com uma estrutura moderna e equipamentos de última geração, além de possuir monitoramento por câmeras e detectores de metal, garantindo a segurança dos estudantes e dos profissionais da educação.

O Centro Municipal de Educação Infantil conta com 20 salas de aula, brinquedoteca, 14 fraldários, 6 banheiros infantis (3 femininos e 3 masculinos), 2 halls de entrada, 2 recepções, sanitário masculino e feminino PCD, 2 salas de direção, depósito, sala de curativo, sala de amamentação, almoxarifado, lactário, banheiro de funcionários, 2 despensas, 2 refeitórios e cozinha.

Na reta final do mandato, a prefeita Lívia de Chiquinho segue investindo em obras voltadas à educação no município. Somente no mês de dezembro, foram inaugurados o novo ginásio poliesportivo da Escola Municipal Ecológica Maestro Kiko e o inovador Hotel Municipal dos Professores, um projeto pioneiro na região.

Com a entrega de mais essa obra, a chefe do executivo araruamense reforça ainda mais o compromisso em investir no desenvolvimento educacional das crianças e jovens, um dos pilares de seu governo.