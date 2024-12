A solenidade reforça a importância do processo democrático e simboliza a renovação do compromisso dos eleitos em trabalhar pelo bem-estar da população e pelo desenvolvimento do município araruamense - Divulgação

A solenidade reforça a importância do processo democrático e simboliza a renovação do compromisso dos eleitos em trabalhar pelo bem-estar da população e pelo desenvolvimento do município araruamenseDivulgação

Publicado 30/12/2024 13:41

Araruama - Nesta quarta-feira (1), será realizada a sessão solene de posse dos vereadores eleitos no pleito de 2024. O evento acontece no plenário Thiophyla Soares de Bragança, na Câmara Municipal de Araruama, às 19h.

Na ocasião, será eleita a nova Mesa Diretora da Câmara de Vereadores e será feita a escolha dos membros das 15 comissões permanentes. A cerimônia também será marcada pela posse da prefeita eleita, Daniela de Lívia, e da vice-prefeita, Verônica Januário.

O evento representa o início de um novo ciclo político para o município, com a instalação oficial do Poder Legislativo e do Poder Executivo para o mandato 2025-2028. A cerimônia formal vai reunir autoridades locais, familiares dos eleitos e representantes da sociedade civil.

Relação dos vereadores eleitos

1. Anderson Siqueira Moura

2. Aridio Martins Vieira Filho

3. Armando Polati

4. Carlos Alberto Siqueira da Silva

5. Diego Fernandes da Silva

6. Eloi Pereira Ramalho

7. Fabio Caldeira de Melo

8. João Carlos de Deus

9. José Magno Martins

10. Júlio César dos Santos Coutinho

11. Márcio Ricardo de Oliveira Silva

12. Nelson Luiz Siqueira Barbosa

13. Roberta Nobre Barreto

14. Rodrigo Quintanilha da Conceição

15. Thiago Moura Salim

16. Thiago Silva Pinheiro

17. Walmir de Oliveira Belchior

A solenidade reforça a importância do processo democrático e simboliza a renovação do compromisso dos eleitos em trabalhar pelo bem-estar da população e pelo desenvolvimento do município araruamense.