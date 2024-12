Com um dos menores foram encontrados sete pinos de cocaína, quatro pedras de crack, um tablete de maconha, um smartphone e R$ 20 em espécie. Outros materiais ilícitos também foram apreendidos próximo a um veículo - Divulgação

Com um dos menores foram encontrados sete pinos de cocaína, quatro pedras de crack, um tablete de maconha, um smartphone e R$ 20 em espécie. Outros materiais ilícitos também foram apreendidos próximo a um veículo Divulgação

Publicado 30/12/2024 05:02

Araruama - Na noite da última sexta-feira (27), dois adolescentes foram flagrados com material entorpecente, no bairro Mutirão. O caso ocorreu na Rua Clementina Maria dos Santos, por volta das 21h20.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma denúncia recebida pela guarnição informava sobre a venda de drogas no local. Chegando ao endereço informado, os agentes localizaram dois adolescentes, de 15 e 17 anos de idade.

Com um dos menores foram encontrados sete pinos de cocaína, quatro pedras de crack, um tablete de maconha, um smartphone e R$ 20 em espécie. Os policiais também localizaram outros materiais próximo a um veículo, incluindo 32 pedras de crack, uma bucha de maconha, cinco frascos de lança-perfume, 30 frascos vazios e mais R$ 20 em espécie.

Os jovens e o material apreendido foram levados à 118ª DP (Araruama), onde a autoridade policial lavrou o Auto de Prisão em Flagrante (APF). O adolescente que estava com as drogas foi autuado por fato análogo ao artigo 33 da Lei 11.343/06, que trata do tráfico de drogas, e permaneceu apreendido.

(Com informações de RC24H)