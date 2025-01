Durante buscas pelo local, os policiais encontraram uma mochila escondida, contendo os 148 pinos de cocaína. O material apreendido foi encaminhado à 118ª DP (Araruama), onde o caso foi registrado - Divulgação

Durante buscas pelo local, os policiais encontraram uma mochila escondida, contendo os 148 pinos de cocaína. O material apreendido foi encaminhado à 118ª DP (Araruama), onde o caso foi registradoDivulgação

Publicado 06/01/2025 07:15

Araruama - Na noite deste sábado (4), uma operação do Grupo de Ações Táticas (GAT II) da 3ª Companhia do 25º Batalhão de Polícia Militar resultou na apreensão de 148 pinos do cocaína no bairro Mutirão.

Segundo informações da PM, a guarnição recebeu uma denúncia anônima indicando que um homem estaria comercializando entorpecentes na Rua Clementina Maria dos Santos. Segundo a denúncia, o elemento estaria trajando camisa preta e bermuda preta.

Os policiais se dirigiram imediatamente ao local e avistaram o homem descrito na denúncia. Ao perceber a aproximação da viatura, o elemento fugiu, pulando muros de residências próximas. A equipe realizou um cerco tático, mas não obteve êxito em capturar o suspeito.

Durante buscas pelo local, os policiais encontraram uma mochila escondida, contendo os 148 pinos de cocaína. O material apreendido foi encaminhado à 118ª DP (Araruama), onde o caso foi registrado.