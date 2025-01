Outros secretários ainda serão anunciados durante o mês de janeiro - Divulgação

Publicado 03/01/2025 09:04

Araruama - No primeiro dia à frente do executivo araruamense, a prefeita Daniela de Lívia se dedicou à questões administrativas. Dentre as principais atividades, destacaram-se as nomeações de servidores públicos e a composição do novo secretariado, que dará início a importantes projetos no município.

A prefeita reafirmou o compromisso de intensificar esforços, principalmente, na área da saúde e nas obras de pavimentação nos bairros.

COMPOSIÇÃO DO SECRETARIADO

Secretaria de Fazenda: Ivone Pivanti

Secretaria de Planejamento: Dayse Said

Secretaria de Governo: Lívia de Chiquinho

Secretaria de Educação: Luiza Cristina Vianna

Secretaria de Saúde: Sebastião Carvalho

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura: Thiago Moura

Secretaria de Ambiente: Carlos Russo

Secretaria de Administração: Fabrício Veloso

Secretaria de Serviços Públicos: Nelsinho do Som

Secretaria de Obras e Urbanismo: Paulo Cerca

Secretaria de Política Social, Trabalho, Habitação, Terceira Idade e Desenvolvimento Humano: Kátia Gonçalves

Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil: Pedro Ivo

Procuradoria Geral: Evelyn Brum

Chefia de Gabinete: Cristiane Meireles

Outros secretários ainda serão anunciados durante o mês de janeiro.