Durante a busca no terreno baldio, foram localizadas drogas escondidas em uma sacola plástica, incluindo 25 pedras de crack e 9 pinos de cocaína, além de R$ 5 em espécieDivulgação

Publicado 06/01/2025 07:13

Araruama - Na tarde deste sábado (4), um adolescente de 17 anos foi apreendido com drogas pela Polícia Militar no bairro Vila Canaã. A ação ocorreu na Estrada Buraco do Pau.

Segundo informações da PM, uma equipe do GAT II, da 3ª Companhia do 25º BPM, recebeu denúncia de que um jovem estaria traficando no local e armazenando as substâncias ilícitas em um terreno baldio.

Os agentes procederam imediatamente ao local indicado e avistaram o elemento deixando o terreno. Ao ser abordado, foi encontrado com o adolescente um aparelho celular da marca Apple, modelo iPhone. Durante a busca no terreno baldio, foram localizadas drogas escondidas em uma sacola plástica, incluindo 25 pedras de crack e 9 pinos de cocaína, além de R$ 5 em espécie.

O menor foi encaminhado à 118ª DP (Araruama), onde foi autuado por tráfico de drogas e permaneceu apreendido.