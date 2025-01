A guia do IPTU também estará disponível para retirada pessoalmente na sede da Prefeitura, nas subprefeituras e online - Divulgação

Publicado 07/01/2025 17:18 | Atualizado 07/01/2025 17:19

Araruama - Os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2025 já estão sendo disponibilizados pela Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria de Fazenda. O imposto é destinado aos moradores e pessoas que possuem imóveis no município e serão entregues pelos Correios nas casas dos contribuintes.



O imposto pode ser quitado à vista ou parcelado em até 9 vezes. Para quem decidir pela cota única, que pode ser paga até o dia 24 de janeiro, ganha um desconto de 10%. Já o contribuinte que optar pela cota única que pode ser paga até o dia 25 de fevereiro, o desconto é de 5%.



A guia do IPTU também estará disponível para retirada pessoalmente na sala de Tributos, na sede da Prefeitura, localizada na Rua John Kennedy - Centro. Nos distritos de São Vicente e Praia Seca, a guia de IPTU pode ser retirada nas subprefeituras.



O contribuinte também pode optar pela retirada através da internet, no site da Prefeitura de Araruama, por meio do link

O município de Araruama tem mais de 111 mil imóveis cadastrados. A Prefeitura destaca a importância de estar em dia com o pagamento do imposto, pois é por meio dos recursos do IPTU que o município pode investir e avançar cada vez mais.