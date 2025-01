A motocicleta foi apreendida e o condutor foi preso em flagrante pelos crimes de dirigir veículo sem habilitação e praticar manobras perigosas, ambos previstos no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) - Divulgação

Publicado 23/01/2025 09:08

Araruama - Na noite desta quarta-feira (22), um homem de 19 anos foi preso após realizar manobras perigosas em uma motocicleta no bairro Vila Canaã, em Araruama. A prisão foi efetuada pela Polícia Militar, na Estrada de Rio Bonito.

De acordo com informações da polícia, o condutor do veículo — identificado como K.A.D.S. — estava se equilibrando em apenas uma roda do veículo, manobra conhecida popularmente como “grau”. A manobra coloca em risco pedestres e outros motoristas. Durante a abordagem, o indivíduo relatou não portar documentos da motocicleta ou pessoais.

Os agentes conduziram o motociclista e o veículo para a 118ª DP (Araruama). A motocicleta foi apreendida e o condutor foi preso em flagrante pelos crimes de dirigir veículo sem habilitação e praticar manobras perigosas, ambos previstos no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

