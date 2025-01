As atrações tem como objetivo promover a cultura e impulsionar o turismo no município, além de contribuir para a valorização dos artistas locais - Divulgação

Publicado 24/01/2025 06:33

Araruama - De 24 a 26 de janeiro, a Praça Menino João Hélio e o Calçadão Cultural de Praia Seca serão palco de diversas atrações culturais gratuitas. Os eventos são organizados pela Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria de Turismo, e incluem shows e peça teatral.

A programação começa na sexta-feira (24), com show da banda Dona Kátia, das 19h às 22h, na Praça Menino João Hélio. No sábado (25), também às 19h, terá show de Edu Gomes no mesmo local e de Rodrigo Saldanha no Calçadão Cultural de Praia Seca.

Já no domingo, às 17h30, a Praça Menino João Hélio vai receber a peça teatral “O macaco e o doce de banana da terra”.

Todas as atrações são gratuitas e tem como objetivo promover a cultura e impulsionar o turismo no município, além de contribuir para a valorização dos artistas locais.