Publicado 01/02/2025 05:01

Araruama - Neste final de semana, a Praça Menino João Hélio e o Calçadão Cultural de Praia Seca serão palco de diversas atrações culturais gratuitas. Os eventos são organizados pela Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria de Turismo e, nessa semana, incluem shows e animação infantil.

No sábado (1), o cantor Bruno Rigoni se apresenta na Praça Menino João Hélio, no Centro, das 19h às 22h. O músico promete agitar o público com sucessos do rock e folk. No mesmo horário, no Calçadão Cultural de Praia Seca, o show será comandado pela cantora Jessycarla.

Já no domingo (2), a programação é destinada às crianças. Às 17h30, a Turma da Tia Carol vai encantar os pequenos com atividades de recreação infantil.

Todas as atrações são gratuitas e tem como objetivo promover a cultura e impulsionar o turismo no município, além de valorizar os artistas locais.