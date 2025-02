Os policiais efetuaram uma varredura na área e encontraram uma sacola plástica contendo o material ilícito. No total, 184 cápsulas de cocaína foram apreendidas - Divulgação

Publicado 03/02/2025 05:02

Araruama - Na noite deste sábado (1), uma operação da Polícia Militar resultou na apreensão de 182 cápsulas de cocaína no bairro Parque Mataruna. A ação ocorreu na Rua Sabiá e foi conduzida pela guarnição do Grupamento de Ações Táticas (GAT II), pertencente à 3ª Companhia do 25º Batalhão da PM.

A operação foi desencadeada após o recebimento de uma denúncia informando sobre um homem que estaria vendendo entorpecentes na localidade. Os agentes procederam ao endereço indicado e localizaram o indivíduo que, ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga pulando muros de residências da região, não sendo possível alcançá-lo.

Os policiais efetuaram uma varredura na área e encontraram uma sacola plástica contendo o material ilícito. Todo o material apreendido foi encaminhado à 118ª DP (Araruama), onde o caso foi registrado.

(Com informações de RC24H)