Dentre os compromissos do primeiro dia de agenda, Daniela Soares se reuniu com o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi - Divulgação

Publicado 12/02/2025 00:02 | Atualizado 12/02/2025 00:04

Araruama - Nesta terça-feira (11), a prefeita de Araruama, Daniela Soares (MDB) viajou a Brasília para cumprir uma agenda de compromissos estratégicos durante a semana. A primeira viagem oficial da chefe do executivo araruamense tem como principal objetivo a captação de investimentos para impulsionar o desenvolvimento econômico da cidade e fortalecer o turismo.

No primeiro dia de agenda, a prefeita se reuniu com o presidente nacional do MDB, o deputado federal Baleia Rossi. Além disso, teve compromissos nos Ministérios do Turismo, das Comunicações e dos Esportes, além de reuniões com deputados federais e um jantar com importantes nomes do Congresso Nacional.

Na quarta-feira (12), Daniela Soares visita o Ministério das Cidades e se reúne com parlamentares no Anexo IV. Encerrando o roteiro do dia, a prefeita participará de um jantar com o ministro das Relações Institucionais.

A viagem será encerrada na quinta-feira (13), com o Encontro Nacional de Novos Prefeitos, evento que reúne gestores municipais de todo o país para discutir políticas públicas e possíveis parcerias com o governo federal.

A agenda estratégica visa abrir caminhos e ampliar o diálogo para que o município de Araruama conquiste cada vez mais recursos, garantindo que a cidade continue em desenvolvimento.