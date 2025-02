Política Costa do Sol

Dr. Serginho anuncia melhorias no Hospital Universitário Reitor Hésio Cordeiro, em Cabo Frio

Unidade vai receber dez salas de cirurgia, um centro de diagnóstico de câncer e um centro de atendimento pediátrico. Outra novidade é que já vão começar as obras do Centro Pediátrico, no Hospital da Mulher e, em junho, o hospital do Jardim também vai passar por reforma