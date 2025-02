Com uma estrutura de telões montados em praças em diversas cidades do estado, o Cine Tela transforma os espaços públicos em cinemas a céu aberto, convidando os moradores a desfrutarem de momentos de lazer e socialização - Divulgação

Publicado 07/02/2025 04:19 | Atualizado 07/02/2025 04:20

Araruama - Iniciativa da Funarj, o projeto Cine Tela é um convênio firmado entre o Governo do Estado e as prefeituras para democratizar o acesso à cultura e difundir a experiência cinematográfica para a população.

Com uma estrutura de telões montados em praças em diversas cidades do estado, o Cine Tela transforma os espaços públicos em cinemas a céu aberto, convidando os moradores a desfrutarem de momentos de lazer e socialização.

Neste final de semana, o projeto terá duas edições. Na sexta-feira (7), às 18h30, o filme Divertida Mente 2 será exibido na Praça de São Vicente. Já no sábado (8), no mesmo horário, a Praça Menino João Hélio contará com a exibição da animação Frozen 2.

Ambos os eventos possuem entrada gratuita e vão contar com distribuição de pipoca e refrigerante para o público.