O suspeito conduzia uma motocicleta CG 125 FAN sem placa de identificação e sem utilizar capacete de segurança. Ao realizar a abordagem, os militares também verificaram que o condutor também não possuía os documentos do veículo - Divulgação

O suspeito conduzia uma motocicleta CG 125 FAN sem placa de identificação e sem utilizar capacete de segurança. Ao realizar a abordagem, os militares também verificaram que o condutor também não possuía os documentos do veículo Divulgação

Publicado 06/02/2025 09:20

Araruama - Na tarde desta quarta-feira (5), um homem foi preso em flagrante por adulteração de sinal identificador de veículo, no bairro Parque Mataruna. A ocorrência foi registrada durante patrulhamento de rotina da Polícia Militar na Rua Horácio Vieira.

Identificado como D.D.J.D.S., de 34 anos, o suspeito conduzia uma motocicleta CG 125 FAN sem placa de identificação e sem utilizar capacete de segurança. Ao realizar a abordagem, os militares também verificaram que o condutor também não possuía os documentos do veículo.

O elemento e a motocicleta foram conduzidos à 118ª DP (Araruama), para registro do caso. O homem foi preso por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, com base no Artigo 311 do Código Penal e a motocicleta foi apreendida.

(Com informações de RC24H)