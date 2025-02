Em sua fala, a prefeita de Araruama declarou estar à disposição da Câmara Municipal e reforçou a importância do diálogo entre executivo e legislativo - Reprodução

Publicado 04/02/2025 16:06

Araruama - Marcando a abertura do ano legislativo no município de Araruama, ocorreu, na manhã desta terça-feira (4), a primeira sessão ordinária da Câmara de Vereadores.



Em um plenário cheio com participação de todos os parlamentares eleitos, a sessão contou com a presença de munícipes, da prefeita Daniela Soares e da vice-prefeita, Verônica do Café Capri, em um momento que solidificou ainda mais a relação de cooperação entre os poderes.



A prefeita de Araruama, Daniela Soares, declarou estar à disposição da Câmara Municipal e reforçou a importância do diálogo entre executivo e legislativo. “Estou aqui nesse momento emblemático para agradecer toda a parceria que tivemos até aqui. Quero falar para o nosso presidente da Câmara, Magno Dheco, que o meu gabinete sempre vai estar de portas abertas para receber todos os vereadores e todos os munícipes de Araruama. É um novo momento da nossa cidade. Podem ter certeza do meu empenho em fazer uma cidade cada vez melhor”, destacou.



O vereador Nelsinho do Som ressaltou que, em 8 anos de atuação parlamentar, nunca havia testemunhado a presença de um chefe do executivo araruamense em uma sessão ordinária, parabenizando a prefeita Daniela Soares pela iniciativa.



Os parlamentares apresentaram as principais demandas de suas comunidades, além de projetos voltados para o desenvolvimento do município e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. Entre as propostas, destacaram-se a implementação de energia solar fotovoltaica, a construção de muros para aumentar a segurança das unidades de ensino, asfaltamento de vias, instalação de semáforos, construção de uma policlínica e a instalação de uma cabine da Guarda Municipal no quinto distrito.

“O meu papel é trabalhar para o povo. Então eu reafirmo o meu compromisso com o legislativo. Tenho falado com eles e a gente tem avançado muito. Vim porque quero estar perto e mostrar para o poder legislativo que sempre vai existir diálogo”, finalizou a chefe do executivo.