A vice-prefeita do município, Verônica do Café Capri, está à frente da Secretaria Municipal de Política Social, a professora Valéria Amaral é a nova Secretária Municipal de Educação e o vereador Aridinho Martins foi escolhido para assumir a pasta de TransportesDivulgação

Publicado 05/02/2025 06:59 | Atualizado 05/02/2025 06:59

Araruama - Nesta terça-feira (4), a Prefeitura de Araruama anunciou a nomeação de três novos secretários municipais. A professora Valéria Amaral é a nova Secretária Municipal de Educação, o vereador Aridinho Martins foi escolhido para assumir a pasta de Transportes e a vice-prefeita do município, Verônica do Café Capri, está à frente da Secretaria Municipal de Política Social, Trabalho, Habitação, Terceira Idade e Desenvolvimento Humano.

SOBRE VALÉRIA AMARAL

Valéria Cristina Tavares do Amaral é professora, psicopedagoga e gestora educacional. Com uma trajetória educacional extensa, foi a escolha técnica da prefeita Daniela Soares para assumir a pasta.

A nova secretária de Educação é especialista em Psicopedagogia pela Universidade Castelo Branco e especialista em Gestão, Supervisão e Orientação pela Faculdade Maria Thereza. Além disso, tem bacharelado e licenciatura em História pela Universidade Santa Úrsula.

Dentre as principais unidades de ensino em que atuou, foi coordenadora do Colégio Professor Fernando Moreira Caldas e do CIEP 148, professora do Ensino Fundamental II nos Colégios Araruama, Nair Valladares e Professor Fernando Moreira Caldas e professora de História nos Colégios Plínio Leite, Marília Mattoso, CIEP Geraldo Reis e IEPIC, em Niterói.

Em 2005, foi representante do MEC na Região dos Lagos, responsável pela implementação da prova do ENEM no município de Araruama. No mesmo período, promoveu aulões gratuitos preparatórios para a realização da prova.

Valéria também foi presidente do Rotary Club de Araruama em 2022, presidente do Conselho Comunitário de Segurança de Araruama em 2023 e vereadora entre os anos de 2017 e 2020. Sua atuação de destaque na educação rendeu a ela duas importantes honrarias: o Prêmio Mulher de Ouro da Educação, em 2007, e a Medalha Tupinambá, em 2021.

MUDANÇAS NA CÂMARA MUNICIPAL

Arídio Martins Vieira Filho, mais conhecido como Aridinho, é natural de Araruama e morador do bairro Parque Mataruna. Disputou sua primeira eleição em 2016, sendo eleito com 1.184 votos. Em 2020, alcançou o segundo mandato, com 1.608 votos. Nas eleições de 2024, foi eleito para o terceiro mandato consecutivo, totalizando 1.484 votos.

O lugar até então ocupado por Aridinho na Câmara Municipal será assumido por Aparicio Fernando Marques (PL). Natural de Graçuí - ES, Aparicio tem 62 anos, é casado e militar reformado. Ao assumir a pasta de Transportes, Aridinho ficará responsável, dentre outras atribuições, pela gestão e planejamento de políticas públicas de mobilidade urbana.

SOBRE VERÔNICA JANUÁRIO

Verônica Januário assume a pasta de Política Social com a missão de ampliar o alcance das ações sociais e fortalecer o atendimento às demandas da população mais vulnerável. Empresária, idealizadora dos estabelecimentos Café Capri do Brasil e Recanto Casa do Tamba, Verônica foi eleita vice-prefeita de Araruama no pleito de 2024, na chapa de Daniela Soares.

Em postagem publicada nas redes sociais, Verônica do Café Capri reforçou seu compromisso em trabalhar pela população araruamense. “Eu quero dizer que é mais do que um cargo para mim, isso é o meu chamado, porque eu amo cuidar das pessoas. Estou entrando nesta secretaria no dia de hoje com o pé direito para desenvolver mais projetos sociais, fazer acontecer e melhorar a vida das pessoas”, declarou.