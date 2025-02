As atrações são organizadas pela Secretaria Municipal de Turismo, com foco em promover a cultura, valorizar os artistas locais e fomentar o turismo da região - Divulgação

Publicado 12/02/2025 10:29

Araruama - A Prefeitura de Araruama divulgou a agenda cultural deste fim de semana no município. As atrações gratuitas acontecem de 14 a 16 de fevereiro, em três localidades: na Praça Menino João Hélio, no Calçadão Cultural de Praia Seca e na Praça de São Vicente.

Na sexta-feira (14), às 19h, o cantor Eduardo Drummond se apresenta na Praça Menino João Hélio, no Centro. No mesmo horário, na Praça de São Vicente, o show será com Jhonata Almeida.

No sábado (15), os eventos acontecem na Praça Menino João Hélio e no Calçadão Cultural de Praia Seca. No centro, vai ter show com Vitor Brício e banda, enquanto em Praia Seca a música será com Turyelles. Ambas as apresentações acontecem às 19h.

Por fim, no domingo (16), às 17h30, a programação promete encantar o público com a peça teatral “Família Bola Rebola”.

As atrações são organizadas pela Secretaria Municipal de Turismo, com foco em promover a cultura, valorizar os artistas locais e fomentar o turismo da região.