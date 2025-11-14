Circo é interditado - Araruama em Pauta

Publicado 14/11/2025 15:35

Araruama - O circo que havia chegado ao bairro Itatiquara, em Araruama, teve suas atividades interditadas na manhã desta sexta-feira (14) após uma fiscalização realizada pela equipe de Postura Municipal, com apoio do Grupamento Tático Operacional (GTO). A estrutura estrearia um novo espetáculo ainda hoje, mas não pôde funcionar por estar sem a documentação obrigatória.



De acordo com a Prefeitura, durante a vistoria foram identificadas pendências essenciais para garantir a segurança do público, entre elas a falta do alvará do Corpo de Bombeiros — documento indispensável para autorizar eventos dessa natureza. Sem ele, as apresentações não podem ser realizadas.



A operação faz parte das ações rotineiras do município para assegurar que atividades abertas ao público estejam de acordo com as normas legais. A administração municipal reforça que a medida busca proteger moradores e visitantes, evitando riscos em estruturas que recebem grande circulação de pessoas.



Ainda não há previsão de liberação para o funcionamento do circo.