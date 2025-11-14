Circo é interditado Araruama em Pauta
De acordo com a Prefeitura, durante a vistoria foram identificadas pendências essenciais para garantir a segurança do público, entre elas a falta do alvará do Corpo de Bombeiros — documento indispensável para autorizar eventos dessa natureza. Sem ele, as apresentações não podem ser realizadas.
A operação faz parte das ações rotineiras do município para assegurar que atividades abertas ao público estejam de acordo com as normas legais. A administração municipal reforça que a medida busca proteger moradores e visitantes, evitando riscos em estruturas que recebem grande circulação de pessoas.
Ainda não há previsão de liberação para o funcionamento do circo.
