Allan Januário Reprodução

Publicado 26/11/2025 15:04

Araruama - A Justiça do Estado do Rio de Janeiro revogou a prisão preventiva - A Justiça do Estado do Rio de Janeiro revogou a prisão preventiva de Allan Januário, que era procurado por descumprir medida protetiva e por suspeita de violência doméstica contra a ex-companheira, em Araruama. A decisão foi concedida por meio de habeas corpus na última terça-feira (25).

Segundo a defesa do acusado, como o processo tramita sob sigilo, detalhes sobre o mérito das investigações não foram divulgados. A revogação determina que ele responda ao procedimento em liberdade, respeitado o princípio constitucional da presunção de inocência.

As acusações seguem em análise pela 118ª Delegacia de Polícia de Araruama (118ª DP), responsável pela apuração do caso.