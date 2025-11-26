Allan Januário Reprodução
Justiça revoga prisão preventiva de acusado de descumprir medida protetiva em Araruama
Decisão foi concedida por habeas corpus enquanto processo segue sob sigilo, segundo defesa
Eleições, TTS e R$ 1,5 bilhão em royalties: Alexandre Martins define posição política e expõe desafios de Búzios
Prefeito fala sobre alinhamentos eleitorais, pressões jurídicas. Primeira-dama e secretária da Mulher, Daniele Martins, fala das atividades da pasta e combate à violência contra a mulher
Daniela Soares envia à Câmara projeto de lei do Vale Natalino para servidores de Araruama
Gestão reforça política de valorização funcional e aposta em impacto positivo na economia. Benefício é previsto para ser pago em parcela única no mês de dezembro
Idoso e cão morrem atropelados na RJ-106, em Araruama; veículo cai na lagoa após colisão
Ocorrência foi registrada na manhã desta terça-feira (25) em Iguabinha; identidade da vítima ainda não foi confirmada
Disque Denúncia busca informações sobre acusado de descumprir medida protetiva em Araruama
Foragido é investigado por perseguição e violência doméstica contra a ex-companheira
Copa Araruama de Velocross acontece neste fim de semana em Morro Grande
Pilotos de diferentes regiões competem em várias categorias com largadas a partir das 10h
