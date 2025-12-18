Posto de identificação civil em maternidade - Ascom

Publicado 18/12/2025 18:09

Araruama - O Detran RJ inaugurou, nesta quinta-feira (18), em Araruama, o 20º posto de identificação civil para recém-nascidos em funcionamento em maternidades públicas do estado. A nova unidade foi instalada no Hospital Geral Municipal Dra Jaqueline Prates, no Centro do município, ampliando o atendimento na Região dos Lagos.



O posto funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e atenderá cerca de 90 bebês que nascem mensalmente na maternidade do hospital.



A vice-presidente do Detran RJ, Penha Bernardes, destacou a importância do documento de identidade no combate ao sub-registro civil e na garantia de acesso aos direitos sociais desde o nascimento. “A abertura de um posto de identificação civil dentro da maternidade, com atendimento eficiente e humanizado, é uma forma de promover a cidadania desde os primeiros dias de vida, além de oferecer mais comodidade às famílias”, afirmou.



A pequena Ana Laura Oliveira foi a primeira recém-nascida a emitir a carteira de identidade na maternidade. A mãe, Caroline Oliveira, elogiou a praticidade de solicitar o documento diretamente no hospital. “É muito mais prático sair da maternidade com a identidade da minha filha encaminhada. A gente se sente mais acolhida e segura. Estou achando tudo maravilhoso”, declarou.



O pai da bebê, Kleyton Moura, também ressaltou os benefícios da iniciativa. “Esse posto dentro do hospital vai facilitar muito a vida dos pais. É uma iniciativa excelente”, disse.



A diretora de Identificação Civil do Detran RJ, Raquel Borges, enfatizou os ganhos da parceria com as unidades de saúde. “Além de reforçar o compromisso do Detran RJ com a inclusão social, essa parceria permite que a identificação civil dos recém-nascidos seja feita de forma mais rápida e segura, facilitando a vida dos pais, que também podem requerer seus documentos”, explicou.



A solenidade de inauguração contou ainda com a presença do secretário municipal de Saúde, Mário Jorge Espinhara, que representou a prefeita de Araruama, Daniela Soares (PL), além de secretários municipais, vereadores e outras autoridades locais.

