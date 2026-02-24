Foragido da Justiça por roubo de veículo - Reprodução/PM

Publicado 24/02/2026 16:07

Araruama - Agentes da 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP) de Araruama, prenderam, nesta terça-feira (24), um foragido da Justiça contra quem havia um mandado de prisão preventiva pelo crime de roubo de veículo. A ação ocorreu no âmbito da Operação Espoliador.



De acordo com a corporação, o cumprimento do mandado judicial ocorreu por volta das 7h, na Rua Jackson Douglas de Faria, no bairro Rio da Areia, distrito de Bacaxá, em Saquarema.



Após levantamento em bancos de dados policiais e do Judiciário, os agentes confirmaram a existência do mandado de prisão preventiva, expedido pelo crime previsto no artigo 157 do Código Penal (roubo), e localizaram o acusado na residência da namorada, onde foi efetuada a captura sem registro de incidentes.



Ainda segundo a Polícia Civil, o homem possui antecedentes criminais por roubo de veículo e tráfico de drogas, com registros de prisões anteriores pelos mesmos delitos. Após a prisão, ele foi conduzido à delegacia para os procedimentos de praxe e permanece à disposição da Justiça.