Raio atinge trevoAraruama em Pauta
As imagens mostram o instante em que o raio atinge o solo em meio ao cruzamento, provocando um grande clarão que ilumina toda a área. O barulho repentino assustou motoristas e pessoas que passavam pelo local no momento da descarga.
Apesar do susto, não há confirmação de feridos ou danos relacionados à ocorrência. O registro impressionante reforça o alerta para que a população redobre a atenção durante temporais, especialmente em áreas abertas e vias movimentadas.
O vídeo rapidamente repercutiu nas redes sociais e impressionou moradores pela força e proximidade da descarga elétrica.
