Publicado 24/02/2026 14:08

Araruama - Nesta segunda-feira (23), um raio atingiu o trevo de São Vicente, em Araruama, e o momento exato da descarga elétrica foi registrado em vídeo, chamando a atenção pela intensidade do clarão e pelo forte estrondo.



As imagens mostram o instante em que o raio atinge o solo em meio ao cruzamento, provocando um grande clarão que ilumina toda a área. O barulho repentino assustou motoristas e pessoas que passavam pelo local no momento da descarga.



Apesar do susto, não há confirmação de feridos ou danos relacionados à ocorrência. O registro impressionante reforça o alerta para que a população redobre a atenção durante temporais, especialmente em áreas abertas e vias movimentadas.



O vídeo rapidamente repercutiu nas redes sociais e impressionou moradores pela força e proximidade da descarga elétrica.