Publicado 24/02/2026 13:52

Araruama - Um acidente envolvendo uma máquina pesada foi registrado na manhã desta terça-feira (24) em Araruama. O equipamento perdeu o freio e acabou colidindo com seis veículos e um trailer que estavam estacionados em frente à UPA de Araruama.



Apesar do impacto e do grande susto provocado pela situação, não houve registro de feridos. Os danos foram apenas materiais, atingindo exclusivamente os veículos estacionados no local no momento do acidente.



A movimentação em frente à unidade de saúde chamou a atenção de quem passava pela região, mas o atendimento na UPA não precisou ser interrompido. As circunstâncias exatas que levaram à falha no sistema de freios da máquina ainda devem ser apuradas.



Até o momento, não há informações sobre a necessidade de remoção dos veículos atingidos nem sobre possíveis responsabilidades relacionadas ao ocorrido.