Máquina sem freio atinge veículos estacionados
Apesar do impacto e do grande susto provocado pela situação, não houve registro de feridos. Os danos foram apenas materiais, atingindo exclusivamente os veículos estacionados no local no momento do acidente.
A movimentação em frente à unidade de saúde chamou a atenção de quem passava pela região, mas o atendimento na UPA não precisou ser interrompido. As circunstâncias exatas que levaram à falha no sistema de freios da máquina ainda devem ser apuradas.
Até o momento, não há informações sobre a necessidade de remoção dos veículos atingidos nem sobre possíveis responsabilidades relacionadas ao ocorrido.
