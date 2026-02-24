Kits escolares - Ascom

Kits escolares Ascom

Publicado 24/02/2026 16:55

Araruama - A Secretaria Municipal de Educação de Araruama iniciou a entrega dos kits escolares aos alunos da rede pública municipal.



Cada estudante recebe um kit individual, contendo itens essenciais para o dia a dia em sala de aula, como cadernos, lápis, borrachas, canetinhas, lápis de cor e agenda, entre outros materiais pedagógicos, reforçando o compromisso da gestão com a qualidade do ensino e o apoio às famílias do município.



A prefeita Daniela Soares destacou a importância da iniciativa e o cuidado na escolha dos materiais destinados aos alunos da rede municipal.



“Nós começamos as entregas dos kits escolares para os professores e para os alunos das séries iniciais, séries finais e do Eja. O kit da Educação Infantil tem, por exemplo, avental, tinta guache, caderno, borracha; eu amei, e tenho certeza que as crianças vão amar também. Esse é o nosso compromisso, com uma educação séria, de qualidade, oferecendo todo suporte para nossos alunos”, explicou a prefeita.



A iniciativa busca garantir que todos os alunos tenham condições adequadas para acompanhar as atividades escolares desde o início do ano letivo.



De acordo com a secretária municipal de Educação, Valéria Amaral, a distribuição representa um importante investimento na educação pública do município.



“Já entregamos mais de 3.300 kits e vamos continuar. Nosso objetivo é assegurar que todos os alunos tenham acesso ao material necessário para desenvolver suas atividades com tranquilidade e dignidade. Sabemos o quanto isso faz diferença na rotina das famílias, e por isso estamos trabalhando para que a entrega aconteça de forma organizada e chegue a cada estudante da nossa rede”, destacou a secretária.



A entrega está sendo feita diretamente nas unidades escolares. No caso dos alunos do Ensino Fundamental II, os próprios estudantes recebem os kits na escola. Já para os alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I, os pais ou responsáveis comparecem às unidades para retirar o material.



A Secretaria de Educação informou que ainda faltam algumas unidades escolares e as casas creches para receber os materiais. A distribuição continua ao longo da semana, até que todos os alunos da rede municipal sejam contemplados.