Atletas de Araruama sobem ao pódio em competição internacional de capoeira em Lisboa. - Reprodução/

Atletas de Araruama sobem ao pódio em competição internacional de capoeira em Lisboa.Reprodução/

Publicado 10/04/2026 14:26

Araruama - Atletas de Araruama conquistaram títulos no 27º Jogos Europeus de Capoeira, realizado entre os dias 2 e 6 de abril, em Lisboa, Portugal. O evento reuniu mais de 600 participantes de diferentes países.



Os capoeiristas Sheila Nascimento, conhecida como professora Trakinas, Luiz Fernando de Oliveira Alves, o professor Tubarão Branco, e Luiz Davi, de 10 anos, chamado de Caçãozinho, ficaram em primeiro lugar em suas categorias.



“Essa é considerada a maior competição de capoeira da Europa! Foi uma felicidade poder participar desse evento representando Araruama. Levar o nome da nossa cidade para uma competição internacional e conquistar títulos é motivo de muito orgulho”, afirmou Trakinas, campeã da Categoria A feminina.



Luiz Fernando de Oliveira Alves, o Tubarão Branco, também conquistou o primeiro lugar na Categoria A masculina. Ele possui títulos em competições nacionais e internacionais.



“A capoeira é uma ferramenta poderosa de transformação. Ela ensina disciplina, respeito, resiliência e pertencimento. Conquistar esse resultado em uma competição de alto nível internacional mostra que Araruama está preparada e tem potencial para se destacar no cenário mundial. É o fruto de muitos anos de dedicação dentro e fora das rodas”, declarou.



Trakinas e Tubarão Branco são pais de Luiz Davi, que também conquistou o primeiro lugar na Categoria Infantil.



“Ele começou muito cedo, é muito focado e, sem dúvida, é uma grande promessa na capoeira”, disse.



No município, a capoeira é oferecida em escolas da rede municipal, com presença em mais de 20 unidades. A atividade envolve crianças e adolescentes. A administração municipal informou que mantém ações voltadas ao esporte e à cultura.